Neergestort duo Yosemite waarschuwde zélf voor selfies bij afgrond

De Indische Vishnu Viswanath (29) en Meenakshi Moorthy (30) keken al heel lang uit naar het moment waarop ze de iconische Taft Point zouden kunnen bereiken, het uitkijkpunt met één van de beste zichten over de vallei in Yosemite. Ze waren al vier jaar getrouwd en woonden ook in de Verenigde Staten, maar ze hadden nu pas de tijd gevonden om naar het natuurgebied in Californië te gaan.

Stel waarschuwde zelf

Als ’reisverslaafde’ bloggers wisten ze immers dat die trip hun wel eens een indrukwekkend beeld kon opleveren. Die beelden zouden ze dan gebruiken om hun blog ’Holidays and Happily Ever Afters’ te voorzien van illustraties.

Op Instagram postte het stel ook foto’s van spectaculaire uitkijkpunten. Bij een foto aan de rand van de Grand Canyon schreven ze afgelopen maart dat snapshots van diepe afgronden gevaarlijk kunnen zijn. Ze waarschuwden voor roekeloze acties.

„Jagen we op zonsondergangen of op likes? Velen van ons (waaronder deze dame) houden ervan op de rand van de afgrond te gaan staan op wolkenkrabbers of kliffen, maar wist je dat windstoten FATAAL kunnen zijn?”, schreven ze.

Toen ze zelf arriveerden op het uitkijkpunt, ging het mis. Volgens Vishnu’s broer Jishnu Viswanath wilden de twee nabij de klif een kiekje nemen. Ze zetten hun statief op, maar besloten ook een selfie te nemen met hun smartphone. Het stel stortte vervolgens 250 meter naar beneden.

De juiste omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht, klinkt het in een mededeling van het National Park. „We weten nog steeds niet wat er precies gebeurd is”, bevestigt Richards aan The San Francisco Chronicle. „We proberen de gebeurtenissen te analyseren, maar mogelijk zullen we het nooit weten. Nu lijkt alles op een tragische val.”

Niet de eerste keer

In het voor zijn watervallen en indrukwekkende granietrotsen bekende Yosemite Park gebeuren wel vaker ongevallen. De rotskliffen liggen 2.300 meter boven de zeespiegel en bieden een adembenemend uitzicht, onder meer op El Capitan, een 900 meter hoge granieten bergwand met zeer moeilijke klimroutes.

In september nog stortte een 18-jarige Israëliër te pletter, vermoedelijk bij het maken van een selfie. Volgens trendwatcher Richard Lamb staat het ongeluk niet op zich. „Mensen gaan tot en over het randje.”

