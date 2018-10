NPO verprutst miljoenenwens van 40 miljoen

De NPO loopt het risico om het cadeautje van 40 miljoen euro mis te lopen. Ⓒ ANP

Hilversum - De extra subsidie van 40 miljoen euro, door Den Haag toegezegd na maandenlang gebedel van de NPO, staat nu alweer op losse schroeven. Minister Slob (Media) vindt het ingediende plan van aanpak over wat er met het geld gedaan zal worden zo slecht, dat het per kerende post is teruggestuurd.