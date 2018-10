’Elektrische auto zorgt voor meer files’

„De aanschafprijs van elektrische auto’s is hoog, maar het gebruik is juist goedkoper. Mensen hoeven bijvoorbeeld geen accijns te betalen”, zegt PBL-programmaleider verkeer en vervoer Hans Hilbers. „Als automobilisten minder kosten hebben, gaan ze vaker rijden.”

Zeker als de aanschaf van de stekkerauto voor meer mensen binnen bereik komt, gaat dit sneller leiden tot meer files, waarschuwt de deskundige. Hilbers attendeerde Kamerleden in een gesprek ook op het wegvallen van de accijnsinkomsten aan de pomp. Dit levert de schatkist nu jaarlijks ruim 8 miljard euro op.

Het kabinet probeert uiterlijk in 2030 de verkoop van nieuwe auto’s die rijden op diesel of benzine aan banden te leggen. Ook in het toekomstige klimaatakkoord ligt de focus op elektrisch rijden.