’Groei nog steeds boven veiligheid op Schiphol’

Dat zeggen voorzitter Arthur van den Hudding van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) en delegatieleider Kees van Ojik van bewonersgroepen in de Omgevingsraad Schiphol.

Gisteren presenteerden Schiphol, de KLM-groep, Luchtverkeersleiding Nederland en grondafhandelaars een ’integraal veiligheidssysteem’, waarin komende jaren een dertigtal stappen wordt gezet om botsingen op en rond de luchthaven te voorkomen.

Dat gebeurt nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een vernietigend rapport over de potentieel gevaarlijke toestanden op Schiphol uitbracht en dit voorjaar nog eens hard uithaalde, omdat er niks concreet met de aanbevelingen is gedaan.

’Goodwill-offensief’

De OVV wil nu vreemd genoeg niet reageren op de nieuwe plannen. „Die nemen we ter kennisgeving aan. We zullen ze op dit moment niet toetsen, maar pas weer in actie komen als zich nieuwe incidenten voordoen die we willen onderzoeken”, aldus een woordvoerder. Veel vertrouwen in het beleid spreekt er niet uit. Van den Hudding noemt het een ’goodwill-offensief’ van Schiphol dat niet overtuigt. „Piloten mogen niet meepraten. Zij hebben een eerste verantwoordelijkheid als het gaat om het mijden van risico’s. Met deze plannen verandert er te weinig. Kostenbeperking en groei gaan nog steeds boven een optimale veiligheid. Terwijl er juist flink geïnvesteerd moet worden in de luchthaven om de situatie echt te verbeteren.”

De VNV heeft volgens hem de minister van Infrastructuur gewaarschuwd dat het zo verkeerd dreigt te gaan. „We maken ons ernstig zorgen over de manier waarop tegen veilig vliegen wordt aangekeken. Vooral voor buitenlandse piloten is Schiphol een lastig vliegveld dat verwarring kan geven”, aldus Van den Hudding.

Zoveelste commissie

Volgens Van Ojik is ’de zoveelste commissie’ in het leven geroepen om te overleggen over veiligheid. „Al die rapporten vertonen gaten. Bijna-rampen met vliegtuigen boven onze woongebieden zijn een wezenlijke dreiging. Ook op Schiphol zelf lijkt er vaak sprake van verkeerschaos. Zolang dat gevaar niet 100 procent is opgelost, mag er geen vlucht bijkomen”, stelt hij.

De luchtvaart wil volgens directeur Jasper Daams van het Integraal Safety Management Systeem doorpakken. „We volgen adviezen van de Onderzoeksraad op om de risico’s op de luchthaven te verminderen. Alleen heeft dat tijd nodig.”