Amsterdam: grachtengordel voorlopig niet van gas af

GroenLinks en de PvdA dienden een motie in om de grachtengordel te ontkoppelen van de gaskraan. „De warmtevraag is in de historische binnenstad relatief hoog, omdat daar veel slecht geïsoleerde monumentale panden staan”, stellen zij. „Door delen van de grachtengordel snel van het aardgas af te halen wordt de uitstoot van heel veel CO2 voorkomen.”

De raadsleden Jasper Groen en Hendrik Jan Biemond ergeren zich eraan dat in veel planningen de binnenstad van de hoofdstad als laatste aan de beurt is om van het aardgas af te gaan. Hoewel het technisch complex is, „hoeft dat op zichzelf geen reden te zijn dat niet te doen”, vinden zij. Het gemeentebestuur gaat daar echter niet in mee. „De historische binnenstad is één van de moeilijkste gebieden om nu aardgasvrij te maken”, schrijft het college van B&W in een advies op hun motie.

„Het college onderschrijft de ambitie die de motie uitstraalt en zoekt in de wijken die als eerste aardgasvrij worden naar een steile leercurve. Echter, de binnenstad is nu een stap te ver wat betreft technische uitdaging, drukte in de ondergrond en drukte in de openbare ruimte.”

De Van der Pekbuurt, een wijk in Amsterdam Noord met veel sociale woningbouw, wordt wel van het gas afgehaald, bepaalde het stadsbestuur eerder.