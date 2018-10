FBI onderzoekt lastercampagne tegen Mueller

De Republikeinse advocaat Jack Burkman vertelde persbureau Reuters dat hij contact heeft met vijf vrouwen die naar eigen zeggen zijn misbruikt door Mueller. Burkman, die in het verleden rechtse complottheorieën heeft verspreid via sociale media, zegt dat zeker één van die vrouwen haar verhaal zal doen op een persconferentie.

Burkman ontkent te hebben betaald voor belastende informatie over Mueller, die onderzoek doet naar de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016. De Amerikaanse president Donald Trump maakt er geen geheim van dat onderzoek als een heksenjacht te beschouwen.

’Enge’ mail

Jennifer Taub, die doceert op een rechtenfaculteit in Vermont, vertelde het persbureau een „enge” mail te hebben doorgestuurd naar het team van Mueller. De afzender was bereid te betalen voor informatie over haar contacten met Mueller. Zij zegt de speciaal aanklager niet te kennen.

Het team van Mueller wil dat de zaak wordt uitgezocht. „Toen we vorige week ontdekten dat vrouwen geld aangeboden kregen om valse verklaringen af te leggen over de speciaal aanklager, hebben we de zaak onmiddellijk doorverwezen naar de FBI voor verder onderzoek”, zegt een woordvoerder van Mueller.