’Schade door natuurrampen verdubbeld’

GENÈVE - De schade door natuurrampen is in de afgelopen tien jaar verdubbeld ten opzichte van de jaren daarvoor. Dat becijfert het Internationale Rode Kruis in een rapport. Wat natuurrampen betreft was 2017 een van de meest kostbare jaren ooit. Grote rampen, zoals de orkanen in de Verenigde Staten en het Caraïbisch gebied, veroorzaakten volgens het Rode Kruis meer dan 330 miljard dollar (ruim 290 miljard euro) aan schade.