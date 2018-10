Hof Pakistan: geen doodstraf Asia Bibi

Het hooggerechtshof in Pakistan heeft de christelijke vrouw Asia Bibi (l), die eerder ter dood is veroordeeld wegens godslastering, vrijgesproken. Ⓒ AFP

ISLAMABAD - Het hooggerechtshof in Pakistan heeft de christelijke vrouw Asia Bibi, die eerder ter dood is veroordeeld wegens godslastering, vrijgesproken. In 2010 kreeg ze van een lagere rechtbank als eerste vrouw de doodstraf volgens een blasfemiewet in het hoofdzakelijk islamitische land. De zaak veroorzaakte internationaal ophef.