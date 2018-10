GroenLinks wil Defensie onder curatele

„Onder elke tegel die afgelopen jaar bij Defensie is omgekeerd, is een incident of schandaal gevonden”, klaagt Tweede Kamerlid Isabelle Diks. „Ratten in de kantines, helmen van karton, gasmaskers met kankerverwekkend chroom-6, onbewoonbaar verklaarde barakken, en zo kan ik nog wel even doorgaan.”

De Kamer moet het op orde brengen van de bedrijfsvoering van Defensie daarom aanmerken als zogeheten ’groot project’, vindt Diks, zoals bij kostbare monsterklussen als de Betuwelijn ook is gebeurd. Dan moet verantwoordelijk staatssecretaris Barbara Visser de Kamer voortdurend en gedetailleerd op de hoogte houden van de vorderingen en de kosten. Accountants kijken dan bovendien mee of de staatssecretaris de Kamer wel goed informeert.

