Slotervaart onderzoekt toch doorstart

De curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot melden dat meerdere partijen zich hebben gemeld om het Slotervaart-ziekenhuis in zijn geheel of gedeelten over te nemen. De namen van de partijen worden niet vrijgegeven.

Een onafhankelijke instantie is ingeschakeld om te onderzoeken of onderhandelen met deze geïnteresseerde investeerders tot verkoop kan leiden. ,,Het is een complexe situatie, waardoor er maar weinig tijd is om tot overeenstemming te komen”, laat de woordvoerder van het Slotervaart weten.

De zorg van de curatoren zit ’m vooral in de patiënten en medewerkers. De beheerders willen hen geen valse hoop geven. Daarom moeten de onderhandelingen snel en efficiënt verlopen, aldus de curatoren.

De onttakeling van de poliklinieken gaat ondertussen door. Het Slotervaart wil 30.000 afspraken, die nog staan tot het einde van het jaar, overzetten naar andere ziekenhuizen. ,,De curatoren beseffen dat snelle duidelijkheid voor artsen en patiënten over de voortgang van de zorg is geboden”, aldus de woordvoerder.

Hoe lang de curatoren nemen voor de onderhandelingen is niet bekend. Maar er wordt gedacht in dagen en niet in weken.

Veel patiënten zijn boos dat het ziekenhuis failliet is: