’Zet twee monumenten voor slavernij en koloniën in Den Haag’

DEN HAAG - Den Haag zou twee monumenten over slavernij en de Nederlandse koloniale geschiedenis moeten krijgen. Eén monument moet het vervoer van slaven van Afrika naar Noord- en Zuid-Amerika en de Cariben herdenken, het andere beeld moet gaan over de Nederlandse rol in het voormalige Nederlands-Indië. Ook moet Den Haag excuses aanbieden voor de rol van de stad in dat verleden.