11-jarige jongen valt moeder aan in vliegtuig en wordt vastgebonden

CBS Los Angeles laat weten dat het incident gebeurde op een vlucht van American Airlines. De jongen begon na een uurtje vliegen tegen het raam van het vliegtuig te trappen. Toen zijn moeder hem tot kalmte maande moest zij het ontgelden: ze kreeg meerdere klappen.

Medepassagiers moesten de jongen in bedwang houden zodat een steward de 11-jarige aan zijn stoel kon vastbinden met handboeien. In een video die in bezit is van CBS Los Angeles is te zien dat een steward duct tape gebruikt om de jongen in bedwang te krijgen.

Het vliegtuig van American heeft een landing gemaakt op het vliegveld van Honolulu, daar is de jongen in hechtenis genomen.