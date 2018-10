Inbrekers roven as-sieraden uit crematorium

De brutale inbraak bij het crematorium aan de Nieuwe Waterweg vond plaats in de vroege dinsdagochtend. De inbrekers hoopten er blijkbaar veel waardevolle spullen aan te treffen, aangezien zij alle kasten hebben opengebroken. „Daar vonden ze slechts dossiers en andere administratie. Vervolgens hebben ze een cassette met as-sieraden uit een vitrinekast meegenomen. Gelukkig ging het om lege sieraden”, aldus Ammerlaan. De ruimte waar het crematorium as van overledenen opslaat, is volgens de eigenaar ongemoeid gebleven. „Maar het is zorgelijk dat crematoria kennelijk niet langer veilig zijn. We laten daarom binnenkort beveiligingscamera’s plaatsen.” De politie in Maassluis is inmiddels een onderzoek naar de daders begonnen.

