Directeur Lion Air uit functie gezet

De topman van Lion Air bevestigt dat de technisch directeur uit zijn functie is gezet. Het is nog onduidelijk of de technisch directeur is geschorst of ontslagen. Het vermoeden bestaat dat de crash van het passagiersvliegtuig van de maatschappij te maken heeft met technische problemen.

Antara bericht ook dat inmiddels DNA is afgenomen bij 147 nabestaanden van passagiers van de rampvlucht. Dat kan worden gebruikt om slachtoffers te identificeren aan de hand van stoffelijke resten die uit zee zijn gehaald. De autoriteiten hebben onder meer forensische experts, tandartsen en DNA-deskundigen ingezet.