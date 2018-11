’Kabinet maakt boodschappen duurder’

Er is een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat bijvoorbeeld de productie van niet-biologische bloemkool bijna het dubbele kost van de biobloemkool terwijl die in de winkel ca. 1 euro duurder is per stuk. Dan zou je zeggen: zorg dat er veel meer bioproducten in de winkel gaan komen.

Maar nee, wat doe ons kabinet, die verhoogt de BTW van groente en fruit met 3 procent. Al onze noodzakelijke levensbehoeftes worden continu verhoogd waardoor dit straks voor velen niet meer te betalen is.

Gezonde producten worden duurder gemaakt waardoor mensen die dit niet meer kunnen betalen een goedkoper alternatief gaan zoeken, vaak junkfood, waardoor de zorgkosten weer gaan stijgen.

Waar is dit kabinet mee bezig? Aan de ene kant promoten dat men gezonder moet gaan leven, maar het kabinet doet precies het tegenovergestelde.

Cathy Stam-Gestman, Purmerend