’D-reizen en Ryanair in de fout met bellen’

Bedrijven mogen bovenop de normale belkosten geen extra kosten rekenen voor klanten die naar de klantenservice bellen. De bond onderzocht bij tientallen bedrijven hoe ze omgaan met die regels. De meeste houden zich eraan, maar D-reizen rekent extra kosten aan klanten die buiten openingstijden van de reisbureaus telefonisch contact zoeken. Die moeten bellen met een duur 0900-nummer. De bond heeft de reisorganisatie hier naar eigen zeggen op aangesproken, maar het bedrijf zou tot nu toe niet hebben gereageerd.

Wie Ryanair wil bellen, kan dat alleen via 0900-nummers. In een reactie liet Ryanair de Consumentenbond weten dat klanten boekingen of wijzigingen ook gratis via de website kunnen doen.

D-reizen laat in een reactie weten dat de beschuldigingen niet waar zijn. Volgens de reisorganisatie is de fout ontstaan doordat ergens op de site nog werd gesproken over de kosten van 15 cent per minuut. ,,Dat was nog niet aangepast op de site, maar was allang niet meer zo, al niet meer sinds het niet meer mag’’, aldus een boze woordvoerder.

Een zegsman van de Consumentenbond verwijst inderdaad naar die informatie op de website. ,,Zij verwijten ons dat zij onjuiste informatie op hun site hebben staan, terwijl ze ook nog eens niet hebben willen reageren. We hebben ze drie keer om een reactie gemaild en er ook nog eens achteraan gebeld. We zijn duidelijk geweest dat we erover zouden berichten’ ‘ , aldus de woordvoerder, die stelt nog steeds achter het bericht te staan.