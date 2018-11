’Koopkracht burger holt achteruit’

Het economisch bureau van ABNAMRO voorspelt dat de prijs van boodschappen de komende jaren flink omhoog gaat.

In februari 2018 verklaarde de Bank Nederlandse Gemeenten in haar jaarverslag 2017 dat de burger er sinds de toetreding tot de EU in 2002 qua koopkracht niets op vooruit is gegaan.

Recenter verklaarde het CBS in juli 2018 dat de kosten van levensonderhoud, energie en benzine sinds juli 2017 met 12 tot 22% zijn toegenomen.

Van enige koopkrachtreparatie door Den Haag is nimmer iets gebleken!

Wim Vreeswijk, Utrecht