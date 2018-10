Gewonden door explosie bij FSB in Rusland

De ontploffing zou hebben plaatsgevonden bij de ingang van het gebouw. ,,Volgens de eerste informatie haalde de persoon die het gebouw binnenging een ongeïdentificeerd voorwerp uit zijn tas. Dat explodeerde vervolgens in zijn handen'', meldt antiterrorismecomité NAC volgens persbureau TASS. ,,Als gevolg daarvan liep hij fatale verwondingen op.''

Over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Het gebouw staat volgens TASS in het centrum van de stad, in de buurt van een theater en winkelcentra. Er zouden inmiddels explosievenexperts aan de slag zijn in het FSB-gebouw.