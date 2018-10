Problemen reactor Petten: kankerpatiënten mogelijk de dupe

Doordat de reactoren van vier van de zes grote producenten van medische isotopen wereldwijd stilliggen, dreigt een mondiaal tekort aan die middelen. Het AMC kreeg gisteren bijvoorbeeld te horen dat volgende week het veelgebruikte molybdeen niet kan worden geleverd, waardoor bepaalde diagnoses in het geding komen. Molybdeen wordt bijvoorbeeld gebruikt bij botscans en het herkennen van bepaalde kankervormen en hartfalen.

„Maar er komen ook andere isotopen uit de reactoren die nodig zijn voor behandelingen van kanker.” En met sommige behandelingen wil je vaart maken”, zegt Stokkel, het hoofd van de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Antoni van Leeuwenhoek en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Nucleaire Geneeskunde (NVNG).

Het mondiale productiesysteemsysteem blijkt kwetsbaar. In Australië en België wordt gepland onderhoud gepleegd. De reactor in Zuid-Afrika ligt door problemen ook al maanden stil. In Petten lekte radioactief verontreinigd water in de kruipruimte en dus ligt ook die reactor al een week plat. Alleen Tsjechië en Polen draaien nog, maar die isotopenfabrieken kunnen niet aan de vraag voldoen. Laat staan dat de distributie te doen is.

Ook woordvoerder Chris de Koning van NRG, het bedrijf dat de reactor in Petten runt, schetst een beeld van een zwakke keten. En Petten is daarin een cruciale schakel. Toch lag de 57 jaar oude hogefluxreactor in het recente verleden al vaker door problemen stil. Net als de andere reactoren, die stuk voor stuk oud zijn. Vandaar dat in 2009 de Europese branchevereniging AIPES een plan opstelde om in ieder geval onderhoud op elkaar af te stemmen.

,,Maar het systeem is gammel, er is geen ruimte voor mankementen. Er is geen capaciteit om die op te vangen”, zegt De Koning over de zwakte van de hele keten. Stokkel vult aan: „Het is zorgwekkend dat het wereldprogramma niet op orde is.”

De eerste problemen tekenen zich nu af. Het AMC kan volgende week bepaalde diagnoses niet stellen door een molybdeen-tekort. Andere ziekenhuizen kunnen nog wel blijven draaien, blijkt uit een rondgang. „Op het moment kunnen de andere productiecentra in de wereld de boel nog opvangen. Maar we houden de boel wel scherp in de gaten, het is even spannend”, zegt een woordvoerster van het Groningse Martini Ziekenhuis bijvoorbeeld.

Vandaag hoort Petten of de reactor weer aan mag of niet. Mogelijk geldt dat ook voor Zuid-Afrika. Hoe dan ook duurt het dan even voor de levering van isotopen weer op volle kracht is. En als beiden stil blijven liggen, dreigt dus een groter probleem, waarschuwt Stokkel. „En het is echt maar de vraag of het ze gaat lukken.”

Het is niet voor niets dat hij en zijn NVNG al jaren pleiten voor Pallas, een nieuwe reactor bij Petten. Daar is inmiddels budget voor. „Maar je merkt dat er lokaal vrij veel tegenstand is op de verkeerde gronden”, doelt hij op angst voor ongelukken met de reactor. „Mensen ontzeggen zichzelf zo behandeling.”