Kunstenaar bedekt letters ’I amsterdam’

Archiefbeeld. Ⓒ Hollandse Hoogte / Gerard Til Photo

AMSTERDAM - Kunstenaar Dadara heeft de iconische letters ’I amsterdam’ bij het Rijksmuseum in Amsterdam aan het oog onttrokken door er grote schermen voor te plaatsen. Daarop staat te lezen ’I am dream’ en ’Temporarily closed for rebranding - Coming soon’.