Darmbacterie aangetroffen op vlees Deen

De waarschuwing is gebaseerd op een kwaliteitscontrole en geldt voor verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 1 november. Bij het eten van de vleesproducten kan de consument last krijgen van maag- en darmklachten, die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Met name kinderen, ouderen en zwangere vrouwen zijn gevoelig voor de darmbacterie.

Bij de filet americain (100, 110 en 160 gram) gaat het om de smaken naturel, peper en ui. De biefstuk en tartaar, verpakt per één of twee stuks, worden ook afgeraden te eten.

De NVWA verzoekt klanten het product terug te brengen naar de supermarkt.