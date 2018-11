’Staatssecretaris Van Veldhoven denkt beperkt’

Deze vergelijking slaat nergens op. Als ik een tweedehands diesel wil kopen en als die in Duitsland aanmerkelijk goedkoper is, dan bepaald enkel de prijs van de auto de aanschaf. De rest blijft gelijk.

Als ik twijfel tussen een diesel of benzine auto en de Duitse diesel is aanmerkelijk goedkoper in aanschaf, kan de keus dus op zo'n goedkope diesel vallen. Dan halen we de vuiligheid van een ander extra in huis. Maatregelen nemen dus, bewindsvrouw Van Veldhoven.

Bert de Jong, Ermelo