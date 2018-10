Botten gevonden in Vaticaan: 35 jaar oud mysterie opgelost?

Tijdens werkzaamheden op het terrein naast het fameuze Villa Borghese museum werden de resten aangetroffen. Het Vaticaan laat in een verklaring weten dat experts uitzoeken wat de leeftijd en het geslacht van de resten is. Italiaanse media speculeren dat het mogelijk gaat om de overblijfselen van de in 1983 verdwenen dochter van een werknemer van het Vaticaan.

De 15-jarige Emanuela Orlandi verdween destijds op mysterieuze wijze. De zaak werd nooit opgelost. De verdwijning wordt in Italiaanse media gelinkt aan een poging om de Turk Mehmet Ali Agca vrij te krijgen. Agca poogde in 1981 paus Johannes Paulus II te vermoorden. Er doen echter ook theorieën over een rol van de georganiseerde misdaad de ronde.

De broer van Emanuela, Pietro, strijd al tientallen jaren om opheldering in de zaak. Volgens hem werkt het Vaticaan het oplossen van de zaak tegen. Het Vaticaan zegt mee te werken aan het politie-onderzoek.

Het terrein waar de resten werden gevonden. Ⓒ EPA