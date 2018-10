Bruins onder vuur om ziekenhuischaos

Toevallig was er al een debat over de bankroete ziekenhuizen gaande. Halverwege sijpelde het nieuws door dat dit voor een patiënt tot een uiterst penibele situatie heeft geleid.

De PVV eiste meteen een reactie van Bruins over de laatste ontwikkelingen. Het debat werd een kwartier stilgelegd. De VVD-bewindsman kon na deze pauze weinig opheldering geven. De melding van de noodsituatie is namelijk nog niet binnengekomen bij de inspectie, liet hij weten.

Bruins lag eerder tijdens het debat ook al onder vuur. De nieuwe berichten maakten het er niet beter op.

SP’er Marijnissen vindt het storend dat Bruins na het vernemen van het nieuws niet eerst zegt hoe erg hij zoiets vindt, maar over het ’systeem’ begint waarin geen melding te vinden is over patiënten in levensgevaar. In een reactie haast de VVD’er zich te zeggen het bericht ’verschrikkelijk’ te vinden.

Flinke kras

Hoewel Bruins het stevig voor de kiezen krijgt, lijkt hij vooralsnog niet de wijk te moeten nemen. Wel heeft hij door de ziekenhuischaos een flinke kras opgelopen. Coalitiepartijen nemen het voor hem op. „Als de minister zegt dat hij heeft gedaan wat hij kon, dan geloof ik hem”, aldus CU-leider Segers.

SGP’er Van der Staaij geeft nog wel een ferme waarschuwing af. Hij vindt dat Bruins de boel wel heel erg makkelijk wegwimpelt door te zeggen dat hij ’opzoek gaat naar oplossingen’. „Ik vind dat eigenlijk te vaag. Dit mag geen tweede keer gebeuren”, laat hij weten.

Vorige week werd bekend dat in Amsterdam en de provincie Flevoland meerdere ziekenhuizen bankroet zijn. Het Amsterdamse Slotervaart Ziekenhuis is zelfs al zo goed als dicht. In Flevoland wordt er nog wel gewerkt. De hoop is dat overnamekandidaten zich melden.

Dit kan toch zo niet?

De sluiting van het Amsterdamse Slotervaart Ziekenhuis wordt door meerdere partijen in de Tweede Kamer te abrupt gevonden. „Dit kan toch zo niet?”, oordeelt SGP-voorman Kees van der Staaij. „Het heeft tot ongelukkige en beroerde situaties geleid”, concludeert hij. „Waarom was er niet een veel betere voorbereiding?”

Maar daar waar in de regio Amsterdam nog ruim voldoende ziekenhuizen resteren, is dat anders in de provincie Flevoland. Op papier wordt daar door het sluiten van meerdere ziekenhuizen nog steeds aan de zorgplicht voldaan, maar grote zorgen bestaan er over de rijtijden van ambulances op weg naar patiënten in nood. „De aanrijtijden zijn nu al heel krap”, weet CU-leider Gert-Jan Segers.

Meerdere fracties vragen zich tevens af of minister Bruins wel voldoende de regie heeft genomen de afgelopen dagen. „Als een struisvogel stak hij zijn kop in het zand”, vindt PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen.

’VVD-botheid’

PVV-Kamerlid Agema is ook weinig mild. Ze beticht de bewindsman van ’VVD-botheid’. Daarmee verwijst ze naar een uitspraak waarin hij de ziekenhuizen vorige week wegzette als ’een stapel stenen’. Inmiddels heeft de bewindsman daarover spijt betuigd. Agema blijft zijn woorden echter ’bijzonder ergerlijk’ vinden.

De PVV-politica vindt het optreden van Bruins bovendien slap, geeft ze aan. Zijn ministerie is volgens haar ’stuurloos’. „Bobo’s hebben het voor het zeggen”, constateert ze. Niet de minister. Ook SP-leider Lilian Marijnissen is fel. Volgens haar is het ’chaos troef’. „Blijft de minister op zijn handen zitten? of staat hij op en grijpt in?”

Wat veel oppositiepartijen - tot grote ergernis van VVD - echter niet aanstippen is dat de twee ziekenhuizen al tijden in de financiële penarie zaten en meerdere kansen hebben gekregen om er weer bovenop te komen. Ze wisten het tij echter niet te keren. „Faillissement is geen gewenst resultaat, maar het kan wel gebeuren”, benadrukt Kamerlid Arno Rutte.

