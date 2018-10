Faillissement ziekenhuizen leidt tot buikpijn in Tweede Kamer

De sluiting van het Slotervaart Ziekenhuis wordt door meerdere partijen te abrupt gevonden. Ze vragen zich af of dat niet anders had gekund. Maar daar waar in de regio Amsterdam nog ruim voldoende ziekenhuizen resteren, is dat anders in de provincie Flevoland. Op papier wordt daar door het sluiten van meerdere ziekenhuizen nog steeds aan de zorgplicht voldaan, maar grote zorgen bestaan er over de rijtijden die patiënten straks kwijt zijn als ze in acute nood zijn. „Je zit daar straks wel in de meest ongunstige hoek”, klinkt het vanuit de coalitie.

VVD-bewindsman Bruins moet er uitleg over geven. Meerdere fracties vragen zich tevens af of hij wel voldoende de regie heeft genomen de afgelopen dagen. Ook coalitiepartijen CDA, D66 en CU zijn bijzonder kritisch.

’VVD-botheid’

PVV-Kamerlid Agema, als eerste aan het woord tijden het debat, wast Bruins de oren. Ze beticht hem van ’VVD-botheid’. Daarmee verwijst ze naar een uitspraak van Bruins die de ziekenhuizen vorige week wegzette als ’een stapel stenen’. Inmiddels heeft de minister daarover spijt betuigd. Agema blijft zijn eerdere woorden echter ’bijzonder ergerlijk’ vinden.

De PVV-politica vindt het optreden van Bruins bovendien slap, geeft ze aan. Zijn ministerie is volgens haar ’stuurloos’. „Bobo’s hebben het voor het zeggen”, constateert ze. Niet de minister. Ook SP-leider Lilian Marijnissen is fel. Volgens haar is het ’chaos troef’. „Blijft de minister op zijn handen zitten? of staat hij op en grijpt in?”

Wat de twee oppositiepartijen - tot grote ergernis van VVD - echter niet aanstippen is dat de twee ziekenhuizen al tijden in de financiële penarie zaten en meerdere kansen hebben gekregen om er weer bovenop te komen. Ze wisten het tij echter niet te keren. „Faillissement is geen gewenst resultaat, maar het kan wel gebeuren”, benadrukt Kamerlid Arno Rutte.

