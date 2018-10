Chocolademaker naar het WK

Patrick de Vries is bezig bonbons te versieren met een chocoladespuit. Ⓒ Robert Hoetink

TUBBERGEN - Het is misschien wel de prettigste én gezondste verslaving die er te bedenken valt: chocola. Alleen al het fantaseren over een stuk ’zwart goud’ maakt dat velen verlekkert wegdromen. Diezelfde zoete verleiding is de basis waarop Patrick de Vries uit Enschede van aankomende woensdag tot vrijdag meedingt op de World Chocolate Masters in Parijs. Dit is kortweg het wereldkampioenschap chocoladecreaties maken.