Politie: site tegen computerchantage succes

Sinds de oprichting van het initiatief precies een jaar geleden zijn er 54 tools beschikbaar gekomen om de ransomware aan te pakken. Tot nu toe zijn er via het project zeker 28.000 vergrendelde computersystemen succesvol ontsleuteld, aldus de politie. De 54 decryptietools bieden inmiddels uitkomst bij 104 varianten van ransomware. De slachtoffers hoeven hiervoor niet te betalen.

Bezoekers

De site - al beschikbaar in 26 talen - is inmiddels bezocht door 1,3 miljoen unieke bezoekers. Ten tijde van de recente massale aanvallen WannaCry en NotPetya waren er pieken in het aantal bezoekers. Tijdens deze aanvallen waren wereldwijd honderdduizenden computers vergrendeld waardoor bedrijven stilvielen. Volgens de politie zijn veel bedrijven nog steeds bezig met het herstel en loopt de schade in de tientallen miljoenen euro’s.

De afgelopen vijf jaar is de ransomware explosief gegroeid. Daarom heeft de Nederlandse politie samen met de Europese politieorganisatie Europol, McAfee en Kaspersky Labs het project gelanceerd. Inmiddels zijn er ruim 109 partners bij aangesloten, zowel publieke als private organisaties.