Museumkaart weigert inzage in pasgegevens

AMSTERDAM - De Museumkaart weigert de kaartgegevens van één bepaalde persoon te laten zien aan de Belastingdienst, die wil achterhalen of die kaarthouder in een bepaalde periode in Nederland verbleef en dus belastingplichtig was. Donderdag dient in Amsterdam een kort geding van de Belastingdienst tegen de Museumvereniging, die de kaart uitgeeft, om die gegevens alsnog af te dwingen.