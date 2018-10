Hoge Veluwe sluit varkenspoortjes om dreiging Afrikaanse varkenspest

,,En dan is de stap naar Nederland niet meer zo groot”, verklaart Jacob Leidekker, hoofd bedrijfsvoering van het Park. Hij benadrukt dat het virus nog niet op de Veluwe is aangetroffen en dat het sluiten van het park voor wilde zwijnen een preventieve maatregel betreft. Daarmee moet de wildstand van circa tachtig wilde zwijnen worden beschermd. Andersom kunnen mogelijk besmette dieren geen gevaar meer vormen voor de duizenden varkens, ook op boerenbedrijven, die op de Veluwe leven.

Aan de oost- en westzijde van het park zijn twee poorten die eenvoudig gesloten kunnen worden. Herten en reeën kunnen nog wel de oversteek naar andere natuurgebieden maken omdat het raster van één meter hoog op die punten geen belemmering vormt.

Omrasterd

Het Nationale Park De Hoge Veluwe was tot 2013 volledig omrasterd. Omwille van het wild zijn hekwerken en rasters destijds verwijderd. Dat de varkenspoorten er nog staan is nu ideaal, zegt Leidekker: ,,Zo kunnen we verspreiding van ziekten en plagen heel snel in de kiem smoren.”

,,Een van de manieren waarop het virus kan worden overgedragen is van varken op varken. Dat willen we nu zo veel mogelijk tegengaan”, legt Leidekker uit. ,,Een andere manier waarop het virus zich kan verplaatsen is bijvoorbeeld via besmette materialen, door de mens verplaats. Leidekker: ‘Dat laatste is vrijwel onmogelijk te voorkomen. Maar dat neemt niet weg dat wij nu al wel kunnen doen wat binnen onze macht ligt.”

Als wilde zwijnen geïnfecteerd zijn, kunnen ze er dood aan gaan. ,,In de jaren tachtig hebben we dat gehad en toen moesten alle wilde zwijnen worden afgeschoten. Het probleem ligt veel meer bij de gehouden varkens op de boerenbedrijven. Als de pest overslaat is het leiden in last natuurlijk.”

Afrikaanse varkenspest is een besmettelijke virusziekte die kan voorkomen bij ‘gewone’, gedomesticeerde varkens en andere varkensachtigen, waaronder ook het wilde zwijn dat in Nederland voorkomt. De ziekte is afkomstig uit Afrika, maar sinds 2007 wordt zij ook aangetroffen in onder meer Rusland, Oekraïne en Polen. Sinds 2014 duikt het virus op in meer westelijk gelegen Europese landen. In september 2018 maakte het een flinke sprong en openbaarde zich in België. Het ziektebeeld van de Afrikaanse varkenspest lijkt veel op dat van de ‘klassieke’ varkenspest: koorts, futloze varkens, gebrek aan eetlust, ontstoken oogslijmvliezen, rode huid, (bloederige) diarree en braken. De dieren kunnen er aan overlijden. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen.

Dat de Afrikaanse varkenspest vanuit Oost-Europa naar België is overgeslagen, baart Leidekker zorgen. ,,Die sprong is een hele grote. Het kan nu net zo makkelijk naar Nederland komen. Als je het constateert ben je al te laat. Dan raakt een groot gebied geïnfecteerd en moet het gebied ook afgesloten worden voor mensen. Daarom gooien we nu de poorten dicht en kijken we of het overwaait.”