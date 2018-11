’Nederland zakt weg door linkse politiek en media’

Op zich ben ik zeer voor wederzijds begrip en vind ik deze actie prima MITS ook Islamitische kinderen naar onze kerken komen en onze riten ter plekke uitvoeren. Maar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid weet ik dat dit niet gebeurt.

Begrip moet wéér van één kant komen, zoals dat al jaren gaande is. Wij moeten letterlijk buigen voor alles wat Islamitisch is, zij mogen zich vooral nauwelijks aanpassen. Veel vrouwen moeten er nog steeds binnen blijven, leren onze taal niet.

Vrouwenbesnijdenis wordt nog steeds gestimuleerd (is dus martelen van vrouwen). Jongens worden irritante prinsjes die nauwelijks opgevoed worden en de gevangenissen zitten er dan ook vol mee. Het grote doel van de Islam is de wereld (zo nodig met geweld) veroveren met dat in mijn ogen afgrijselijke middeleeuwse geloof.

Toen wij het twintig jaar geleden eens waren met de voorspellingen van Pim Fortuyn werden we ‘racist’ genoemd door links Nederland. Nú ziet ook links Nederland dat Pim Fortuyn gelijk zou krijgen en roepen zij deels zijn teksten alsof het hun tekst is.

Maar links Nederland droeg toen graag bij aan zijn moord door hem te demoniseren, hoewel zij natuurlijk direct na de moord hun handen in onschuld wasten. Net als de linkse media overigens.

Ons ooit zo vrijgevochten en vrolijke Nederland zakt steeds verder weg. Met dank aan linkse politiek en media.

Marjolein van Wamelen