’Migratiepact is olifant in de Kamer’

Staatssecretaris Harbers (Justitie) wil dat internationale pact in december tekenen om migratiestromen in goede banen te leiden. Afspraken die in dat pact staan zijn niet bindend, toch maken sommige Kamerleden zich grote zorgen over de gevolgen. Forum voor Democratie (FvD), SGP en PVV roepen Harbers op het pact niet te tekenen. De Oostenrijkse zorg dat de grens tussen illegale en legale migratie vervaagt wordt ook in de Tweede Kamer gevoeld.

Nu Oostenrijk afhaakt is het ook voor partijen die aanvankelijk milder tegenover het pact stonden duidelijk dat er snel opheldering moet komen. ,,Het migratiepact is de olifant in de Kamer. Er staat van alles in over legale en illegale migratie, daar moeten we over in debat’’, zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Ook hij is niet gerustgesteld door de uitleg dat Nederland baas zou blijven over eigen beleid. ,,Er staat dat illegale migratie moet worden vervangen door legale migratie. Heeft dat gevolgen? Als dat niet zo is kunnen we net zo goed niet tekenen.’’ Voordelen ziet Van Dijk ook. ,,Er moet zeker iets worden gedaan aan vluchtelingen die in bootjes oversteken.’’

FvD-Kamerlid Baudet begrijpt de Oostenrijkse vrees ’om soevereiniteit’ te verliezen. ,,Terwijl premier Rutte de Nederlandse bevolking in slaap sust met zijn gebruikelijke VVD-prietpraat.’’ Baudet roept Tweede Kamerleden dan ook op om zo snel mogelijk over het pact te debatteren. VVD’er Azmani ziet de noodzaak om dat te doen, maar maant tot kalmte.

Premier Rutte zegt dat het migratiepact niet bedoeld is ’om migratie van zuid naar noord te bevorderen’. ,,Het zegt ook niet dat er meer migratie moet komen, maar dat die juist beter moet worden gemanaged.’’ Om dat voor elkaar te krijgen wil de premier ook afspraken maken met landen ’diep in Afrika’.