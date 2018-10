Schade NS niet voor verhuurder bierfiets

Door het ongeluk in april 2015 viel een dode. Het was een speler van een voetbalvereniging uit Nuenen. De voetbalclub had de bierfiets gehuurd om het kampioenschap te vieren.

De NS vond dat de verhuurder aansprakelijk is voor het ongeval, omdat hij een te brede bierfiets zou hebben verhuurd. Ook zou de verhuurder onbetamelijk hebben gehandeld, omdat hij wist dat er alcohol zou worden gedronken.

Maar de rechtbank vindt het de verantwoordelijkheid van de gebruikers van de fiets als zij alcohol drinken. Bovendien was de fiets weliswaar breder dan de maximaal toegestane 1,5 meter, maar uit niets blijkt dat de breedte de oorzaak was van het ongeval. Ook is niet gebleken dat alcoholgebruik leidde tot het ongeluk, aldus het vonnis. De oorzaak van de aanrijding is altijd onduidelijk gebleven.

