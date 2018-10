Honderden luxe Maserati’s verwoest bij brand

De parkeerplaats waar de wagen stonden, vloog in brand tijdens het noodweer. Het vuur sloeg over naar de honderden auto’s die in de buurt stonden.

Alle havens aan de Ligurische kust werden wegens de orkaanwinden gesloten, evenals de luchthaven van Genua. Op zee werden golven van 8 tot 10 meter gerapporteerd.

Het hoge water en de harde wind heeft de kustverdediging van de badplaats Rapallo deels verwoest. Veel dure jachten werden op het land gesmeten en zwaar beschadigd.