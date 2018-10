Na vermissing Emanuela in Vaticaan kwamen gekke telefoontjes...

Ⓒ EPA

ROME - De toevallige, lugubere vondst van menselijke botten onder de vloer van de ambassade van het Vaticaan in Rome geeft mogelijk na 35 jaar opheldering over de mysterieuze verdwijning van twee Italiaanse meisjes in 1983. Het persbureau van het Vaticaan kwam met de mededeling van de vondst. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de botten om meer te weten te komen over de identiteit van de gestorven persoon. Wie weet gaat het om Emanuela Orlandi. Het meisje was 15 jaar toen ze in 1983 naar de muziekschool ging en vervolgens spoorloos verdween.