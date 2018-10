’Onbehoorlijke beïnvloeding ministerie bij drugsrapportages’

Dat er dergelijke onbehoorlijke beïnvloeding is geweest, concludeert een onderzoekscommissie die de rapportages naar aanleiding van een noodkreet van klokkenluidster Marianne van Oyen onder de loep nam. Op grond van die klacht, de beschikbaar gestelde informatie en gesprekken met zestien bestrokkenen heeft de commissie zestien voorvallen onderzocht. ,,Bij acht van deze voorvallen is de betrokkenheid van het ministerie binnen de kaders gebleven. In drie gevallen beoordeelt de commissie betrokkenheid als niet behoorlijk of onbehoorlijk.’’ In de overige vijf gevallen was er sprake van een misverstand of was het ministerie niet betrokken.

Bij een rapportage over ’internationaal recht en cannabis’ ging het bijvoorbeeld mis. Het ministerie oefende druk uit om een onderzoeker te kiezen die eerder onderzoek had verricht, waarvan de uitkomst in lijn was met beleid van de minister. Eveneens wilde het ministerie passages schrappen van de wetenschappers die onafhankelijk zouden moeten werken.

Desondanks concludeert de onderzoekscommissie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) dat de drugsrapportages ’eerlijk, zorgvuldig en betrouwbaar’ zijn. Daar doet bemoeienis van het ministerie volgens onderzoekers niks aan af. ,,Dat is een van de belangrijkste conclusies over de inhoudelijke deugdelijkheid.’’ Wel wordt vastgesteld dat er sprake is van ’hoge druk in een politiek gevoelig dossier’. Een aanbeveling van de onderzoekscommissie is dan ook dat er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over de taakverdeling.