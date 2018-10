Professor na demonstraties toch aan het woord in de UvA

De afgelopen dagen drongen zo’n 80 critici er bij de organisatie op aan om naast Peterson nog iemand op het podium te vragen, die de Canadees van weerwoord zou moeten voorzien. Zij vinden Peterson ’antifeministisch, vijandig jegens transgenders’ en in het algemeen te conservatief.

Peterson is de laatste jaren uitgegroeid tot een veel gevraagd spreker in het internationale (academische) circuit. Zijn filmpjes op Youtube – met debatten en colleges - zijn miljoenen malen bekeken. Peterson spreekt vooral een jong mannelijk publiek aan met zijn aansporingen om hun ’mannelijkheid’ te heroveren en trouw te blijven aan conservatieve waarden, waaronder de bescherming van het traditionele huwelijk en met zijn afwijzing van genders buiten de twee bekende ’man’ en ’vrouw’.

In zijn meest recente boek ’12 regels voor het leven’ analyseert Peterson, die klinisch psycholoog is, de moderne wereld. Hij geeft handreikingen aan de lezers, die zich een weg proberen te banen door de gecompliceerde werkelijkheid.

Gevraagd naar de geldigheid van die leefregels – ’jurdisch, moreel?’ - gaf Peterson een praktisch antwoord. „Op de werkvloer bijvoorbeeld is altijd sprake van seksuele spanning, maar we weten niet meer hoe we daarmee om moeten gaan. Wat is toegestaan, wat niet? Mag je nog flirten, grapjes maken? In de VS mag je soms al niet eens meer naar elkaar kijken.

Na het podium-interview met Peterson vormde zich een lange rij vragenstellers. Opmerkelijk was het moment waarop de Canadees emotioneel werd en even brak. Hij sprak over de mensen die hem vertellen dat zij, ondanks alle politiek correcte druk, hun individualiteit hebben weten te bewaren. De zaal reageerde met langgerekt applaus.

Ook Peterson staat onder grote druk, zoals blijkt uit de pogingen van de UvA-medewerkers om hem min of meer de mond te snoeren. De professor krijgt haatmails en doodsbedreigingen. Voor zijn internationale fans is hij daarentegen uitgegroeid tot een goeroe die het durft op te nemen tegen de politiek correcte ‘mainstream’.

Onze verslaggever is aanwezig bij Room for Discussion in de UvA.