Van wie en waar is het Boeddhabeeld met mummie?

Dit Boeddhabeeld, eigendom van een Amsterdamse verzamelaar, is mogelijk ooit gestolen uit een Chinese tempel. De dorpelingen willen het terug, vooral omdat zij denken dat de overblijfselen van een oude boeddhistische meester erin zijn verwerkt. Een CT-scan (rechts) laat het lichaam zien. Ⓒ Drents Museum

AMSTERDAM - Van wie en waar is nu het Boeddha beeld met daarin de mummie van een monnik uit de Song-dynastie (11e eeuw na Christus)? Dat is de grote vraag tijdens de zitting om 13.30 in de Rechtbank Amsterdam.