N2 bij Eindhoven uren dicht door satésaus met kip

Volgens Rijkswaterstaat gaat het dus om kipsaté. Rond 12.30 uur liet de verkeersinformatiedienst weten dat de opruimwerkzaamheden nog wel even in beslag nemen. Hierdoor blijft de weg voorlopig afgesloten voor het verkeer. Het is nog niet duidelijk wanneer de N2 weer wordt vrijgegeven.

Automobilisten kunnen keren op de A58 bij af- en toerit Best.