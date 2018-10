Stuntpiloten zagen elkaar niet bij crash Leeuwarden

Na de botsing raakte een van de toestellen onbestuurbaar en stortte neer in een meertje. Ⓒ GinoPress

DEN HAAG - De piloten van de twee stuntvliegtuigen die medio 2016 in Leeuwarden op elkaar botsten, konden elkaar tijdens de manoeuvre niet zien. De twee Zwitserse vliegtuigen vlogen in een helling die van elkaar afgewend was. Dat constateert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).