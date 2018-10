Studente sterft tijdens eetwedstrijd, familie klaagt universiteit aan

De 20-jarige Caitlin Nelson stierf in maart 2017, zo meldt Metro UK. Ze deed op dat moment mee aan een eetwedstrijd op de Sacred Heart University in Fairfield, Connecticut. Hoewel politie en ambulancebroeders binnen enkele minuten ter plaatse waren, konden ze niets meer betekenen voor de studente. De pannenkoeken hadden zich in haar mond gevormd tot een dikke, betonachtige pasta. Hierdoor kon het slachtoffer niet meer ademen en stierven haar hersenen af vanwege zuurstofgebrek.

Caitlin Nelson Ⓒ Facebook

Uit autopsie bleek dat Caitlin uiteindelijk is gestoven aan verstikking doordat een brok voedsel haar luchtwegen blokkeerde.

’Nadenken kan levens redden’

Volgens de advocaat van moeder Roseanne Nelson zijn de eetwedstrijden veel gevaarlijker dan mensen zich realiseren. „Het is van cruciaal belang dat onderwijsinstellingen in het bijzonder begrijpen dat bepaalde voedingsmiddelen veiliger dan andere. Een beetje nadenken kan daardoor letterlijk levens redden.”