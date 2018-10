Pleidooi voor meer kernenergie, aanvaring Baudet en Nijpels

Bij de hoorzitting over kosten en baten van klimaatbeleid waren voor het eerst in lange tijd ook gasten aanwezig die bekend staan als ‘klimaatontkenner’ of klimaatcriticus. Dat leverde zo nu en dan verhitte discussies op.

Zo stelde voormalig 50Plus-senator en emeritus hoogleraar natuurkunde Kees de Lange dat het klimaat op de aarde altijd al aan verandering onderhevig is. „Ik hoor politici steeds zeggen dat CO2 vervuilend is, maar uit satellietgegevens blijkt dat het juist tot vergroening van de aarde heeft geleid.”

Onbegrijpelijk

Hij erkent wel dat er maatregelen nodig zijn om het wegvallen van fossiele brandstoffen in de toekomst op te vangen. „Kernenergie is op termijn de enige betrouwbare vorm van energie. Wind en zon zijn niet in staat op de vraag op te vangen”, zei De Lange. „Het is onbegrijpelijk dat het woord kernenergie op een of andere manier verboden is in het klimaatakkoord.”

Het ontkennen van klimaatverandering door CO2-uitstoot schoot in het verkeerde keelgat bij meerdere Kamerleden. VVD’er Dilan Yesilgöz sprak van „verouderde schetsen”. De liberaal deed ook een handreiking: „Over kernenergie kunnen we praten.”

Ook kernfysicus Fred Udo hield een pleidooi voor kernenergie. Hij sprak emotioneel over de ‘sociale ontwrichting’ door de landelijk opgelegde bouw van windmolens op het vasteland.

Aanvaring

Het kwam tijdens de hoorzitting tot een felle aanvaring tussen Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet en klimaatakkoord-voorzitter Ed Nijpels. De leider van de klimaatkritische partij stelde dat alle maatregelen bij elkaar vijfhonderd miljard gaan kosten en niet de 3 á 4 miljard euro waar het Planbureau voor de Leefomgeving en Nijpels over spreken. „Klinkklare onzin”, noemde Baudet deze bedragen. Nijpels negeerde de vragen van de politicus: „Voor mij is de doorrekening van het Planbureau leidend. Baudet stelt meerkeuzevragen. Ik doe niet mee aan zijn examen.”