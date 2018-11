’Tweede Kamer geschokt door eigen puinhoop’

En dat terwijl diezelfde kamer de marktwerking in de zorg heeft gewild. De hele zorg is slecht georganiseerd, tientallen ziektekostenverzekeraars maken de dienst uit en met de invoering van het basispremiestelsel is de zorg onbetaalbaar geworden.

We zouden een voorbeeld moeten nemen aan België: als je ziekenhuiszorg nodig hebt kun je binnen een dag terecht en alle onderzoeken vinden ook op een dagdeel plaats. En de zorg is betaalbaar zowel voor de overheid als de burger en de kwaliteit is prima.

De politici hebben ook hiervan een ware puinhoop gemaakt, en als het mis gaat zijn ze geschokt!

A. Luermans, Maastricht