Opschudding na melding man met wapen op campus Delft

DELFT - De politie is woensdagmiddag massaal uitgerukt naar de campus van de Technische Universiteit in Delft. Daar zou volgens een melding een gewapende man rondlopen. Inmiddels heeft de politie de actie afgebouwd, omdat er niets is aangetroffen.