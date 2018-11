Winterdepressie... Wat als dat interne vuurtje opeens dooft...

Ik ben niet de enige die het er moeilijk mee heeft. Bijna de helft van de Nederlanders heeft last van 'een dip' in de herfst, en daarvan zegt 10% in de winter echt door een flink dal te moeten. Voor 1 op de 40 mensen gaat het nog een stapje verder; zij krijgen een SeizoensAfhankelijke Depressie, oftewel SAD (Seasonal Affective Disorder).

PERMANENT VERDRIETIG

Op het moment zelf had ik - afgelopen winter - niet zo in de gaten wat er aan de hand was. Maar ik wist wel dat ik me compleet hopeloos voelde. Alles voelde zwaar, van de boodschappen doen tot aan het werk gaan. Hoe leuk de klussen ook waren. Ik werd ongelukkig van naar feestjes gaan, maar ook van op de bank hangen.

En het meest frustrerende van alles: ik was permanent verdrietig. Alsof er iets heel ergs was gebeurd. Terwijl het eigenlijk, objectief gezien, prima ging. Dingen waar ik normaal gesproken blij van werd, deden niks meer voor me. Een soort constante staat van apathie, terwijl ik het leven normaal gesproken echt een feestje vind.

BOOSDOENER

Als je gewend bent dat je jezelf vrij makkelijk kunt oppeppen, weet je niet wat je overkomt als het opeens simpelweg niet meer lukt. Ik heb normaal gesproken duizend ideeën en plannen en een volle agenda. En opeens kon ik mezelf er niet meer van overtuigen dat ik iets zinnigs bij te dragen had.

Als dat interne vuurtje opeens dooft en je het niet meer aankrijgt, voelt dat machteloos. En net toen ik in maart serieus hulp wilde gaan zoeken, ging de zon weer schijnen. In no-time voelde ik me stukken beter en viel ook het kwartje: de winter was de boosdoener geweest!

Superglad gepolijste lokken... Zo ga je voor de elfenlook!

DONKER

Allereerst natuurlijk heel fijn dat de klachten waren verdwenen als sneeuw voor de zon. Iedere dag opnieuw ben ik blij dat die grijze, ellendige mist is opgetrokken. Maar de lentezon is helaas geen blijvende oplossing: er komt een moment waarop ik weer in het donker naar mijn werk moet, en in het donker thuiskom.

Ironisch genoeg doe ik naast mijn werk als journalist een - tweede - studie Klinische psychologie. Dus dook ik begin dit jaar de studieboeken om uit te zoeken wat zou kunnen helpen tegen de wintermisère.

ZON

Hoe een winterdepressie precies ontstaat is nog niet duidelijk, maar een ding is duidelijk: de zon speelt een belangrijke rol. Door een gebrek aan daglicht kan het zijn dat je lichaam te weinig vitamine D aanmaakt, waardoor je je depressief kunt gaan voelen. Zoveel mogelijk naar buiten, het daglicht in, is dus heel belangrijk.

Dat betekent: de deur uit! Want ook als de zon niet schijnt vang je daglicht op. En ja, dat kost tijd en het moet óók als het niet echt lekker weer is. Om ervoor te zorgen dat ik het echt ging doen, sprak ik met vriendinnen en mijn vriend af om elke dag 10.000 stappen te zetten. Zo komt een lunch- of avondwandeling in je routine.

BELLEN

Wandelen is zo’n beetje overal goed voor: ook je hart, bloedvaten, bloeddruk, cholesterol, botten en spieren, gewicht en geheugen profiteren. En zo’n wandeling is ook een mooi moment om even bij te praten.

Met creatief denken zijn er altijd manieren te vinden om meer te lopen. Wat je normaal gesproken op de fiets doet, kun je dat ook lopen? En als je wat langer met iemand moet bellen, kun je dat toch meteen tijdens een ommetje doen?

Maak van Halloween een feestje met deze griezelgebakjes

MEDITEREN

Ik ben niet echt een geduldig type, dus ik betwijfelde of mediteren iets voor mij was. Gelukkig bestaan er inmiddels talloze apps die je met 'geleide meditatie' in kleine stapjes helpen. Je kunt zelfs al beginnen met drie minuten per dag. Dat kan iedereen!

Elke dag even een rustmoment pakken, helpt om te voelen hoe het met je gaat en waar je lichaam behoefte aan heeft. En wie wat langer oefent met mediteren, leert ook om de dingen beter te accepteren zoals ze zijn. Boos worden op jezelf omdat je je de hele tijd prut voelt, maakt namelijk dat je je alleen maar nóg rotter gaat voelen.

VOEDINGSSUPPLEMENTEN

Wandelen, mediteren, goed eten en slapen hebben me weliswaar geholpen, maar uiteindelijk ging het toch pas écht beter toen de zon weer lekker ging schijnen. Voor deze winter heb ik nog twee 'wapens' tegen de duisternis achter de hand: voedingssupplementen en lichttherapie.

Want hoe je je voelt is uiteindelijk ook maar het resultaat van de balans van de stofjes in je hersenen. Door voedingssupplementen te slikken (bijvoorbeeld vitamine D en B12, 5-HTP) kun je daar proberen wat invloed op uit te oefenen.

LICHTTHERAPIE

Als het donker is, maken je hersenen het stofje melatonine aan. Dat zorgt ervoor dat je in de stemming komt om te slapen. Niet handig natuurlijk als het gewoon overdag is, en je juist dingen moet doen.

Lichttherapie kan daarbij helpen. Door een intense boost licht wordt minder melatonine aangemaakt. Je kunt 's morgens bij het ontbijt voor zo’n lamp gaan zitten, of speciale lampen neerzetten op je werkplek. Maar als je last hebt van aanhoudende klachten en somberheid, is het altijd verstandig om professionele hulp te zoeken.

Waar besparen mensen op? 'In ieder geval niet op eten'