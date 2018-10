Krakersvrienden breken asbestpand binnenstad Amsterdam open

Krakers die al jaren illegaal op het ADM-terrein wonen, een gebied in het Westelijk Havengebied, moeten daar op last van de Raad van State per 25 december weg zijn. Als dat niet gebeurt, is de gemeente Amsterdam verplicht om handhavend op te treden, zo oordeelde de hoogste bestuursrechter. De rechtmatige eigenaren van het terrein willen het gebied ontwikkelen en er bedrijven vestigen, maar werden jarenlang tegengewerkt door gemeente die de kraakactie gedoogde en krakers die vele procedures voerden.

De ADM-krakers hebben van de gemeente Amsterdam het aanbod gekregen om twee jaar op een ander terrein in Amsterdam Noord te gaan wonen. Wethouder Udo Kock trekt honderdduizenden euro’s uit om dat gebied gereed te maken voor de krakers, maar die weigeren daar naartoe te gaan, zo vertelden zij enkele weken geleden in een vergadering. Na die twee jaar in Noord is een locatie in Almere beschikbaar. Kock: „De stad groeit en ontwikkelt zich. Dat betekent dat wat eens een rafelrand was later een reguliere functie krijgt, en ergens anders nieuwe rafelranden ontstaan. Rafelranden zijn nooit voor eeuwig.”

Sympathisanten van de ADM-krakers hebben nu een locatie op het Oudekerksplein opengebroken. „Op de twee bovenste verdiepingen gaat gewoond worden”, schrijven de krakers in een persbericht. „De begane grond dient als ontmoetingsruimte voor mensen uit de buurt, denk aan een vegan-eetcafé, kleinschalige culturele en maatschappelijke activiteiten. Tevens zal deze ruimte dienen als ADM Actie Centrum. Tot slot willen we een tegengeluid geven aan de yuppencultuur die ook op onze Wallen flink huishoudt.”

Het nieuwe gekraakte pand is eigendom van 1012inc., een investeringsmaatschappij waarin de gemeente Amsterdam met pensioenfondsen samenwerkt en historische gebouwen in de binnenstad wil opknappen en behouden. 1012inc. heeft ook als doel het behouden en bevorderen van sociale huurvoorzieningen in hartje centrum. Vele panden zijn zo al teruggegeven aan de stad. Directeur Ronald Wiggers is boos over de actie.

Politie doet niets

„Wij zijn al sinds 2017 bezig met een bouwaanvraag. Nadien is gebleken dat er asbest is aangetroffen op een aantal etages in het pand. Dat is ingepakt, maar de krakers lopen zeker risico op besmetting”, zegt hij. „De begane grond was in bruikleen verhuurd. Als er dan ingebroken wordt, want zo noem ik het maar, ziet de politie dat met lede ogen aan. Het installatiebedrijf dat de onderste etage in bruikleen had, werd op straat gezet. Verbazingwekkend dat een huurder moet wijken voor krakers. Hij mocht nog net zijn materialen pakken. Ons spandoek is vernield, de deur is opengetrapt. We hebben de krakers aangegeven dat er op de etages asbest zit, maar ze willen niet weg”, zegt Wiggers.

Hij betreurt de actie. „Wij zijn een van de weinige verhuurders in dit stukje Amsterdam waar we de prijzen laag houden en knappen veel verrotte panden in het belang van de stad op, om die juist weer beschikbaar te maken voor bewoning tegen normale prijzen. Dan moet je je als krakersorganisatie toch wel achter de oren krabben, zou ik denken. Het geld dat we nu in advocaat- en rechtbankkosten moeten stoppen, kunnen we veel effectiever gebruiken.”

VVD-raadslid Marianne Poot is woest en heeft vragen aan het stadsbestuur gesteld. „Je woont al 20 jaar illegaal op een gekraakt terrein. De gemeente biedt je alternatieve huisvesting, wat de VVD betreft was dat niet nodig was geweest. Daar ben je vervolgens niet tevreden mee en je gaat maar weer opnieuw kraken. Zoek een baan en huur of koop een huis zoals ieder normaal mens”, aldus Poot.