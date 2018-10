Bruins spreekt arts tegen: patiënt niet in levensgevaar

Bruins heeft navraag gedaan bij de bestuurder en de curator van het Amsterdamse ziekenhuis. Zij hebben hem verzekerd dat van een levensbedreigende situatie geen sprake was.

Een internist-oncoloog van het ziekenhuis had eerder laten weten dat de abrupte verplaatsing van een patiënt bijna fataal was afgelopen. De patiënt, die een zware chemokuur ondergaat, werd na het uitspreken van het faillissement naar het verkeerde ziekenhuis overgebracht. Behandelend arts Hans-Martin Otten zou de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daarover inlichten, maar de inspectie heeft volgens de minister geen melding ontvangen.

Bruins dringt erop aan alsnog melding te doen bij de IGZ als daar reden toe is. Hij heeft het bankroete ziekenhuis ook gevraagd op een rijtje te zetten wat er precies is voorgevallen en dat naar buiten te brengen, „zodat u het niet alleen uit mijn mond hoort.” De minister proefde scepsis en argwaan bij meerdere partijen.

Het MC Slotervaart laat weten de berichten over de levensbedreigende situatie te hebben laten onderzoeken. „Hieruit is gebleken dat bij beide gevallen geen sprake is geweest van een calamiteit. Deze conclusie is getrokken nadat onderzoek is gedaan naar de feitelijke gang van zaken door de calamiteitencommissie, de betrokken arts, de voorzitter van het medisch stafbestuur en de curatoren.” Het ziekenhuis en de curatoren beseffen wel dat de situatie voor de patiënten „absoluut niet prettig” is geweest.

Bruins’ ontkenning dat van levensgevaar sprake was, leidde tot een felle aanvaring met PVV-Kamerlid Fleur Agema. Zij verweet de minister de zaak te bagatelliseren. Bruins veegde die beschuldiging woedend van tafel.

PVV en SP hebben geen vertrouwen meer in minister Bruno Bruins (Medische Zorg). Ze oordelen hard over zijn optreden rond het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaart Ziekenhuis.

Motie van wantrouwen

De PVV dient een motie van wantrouwen in tegen Bruins en krijgt in ieder geval steun van de SP. Mogelijk sluiten nog andere oppositiepartijen zich aan. Vrijwel de gehele oppositie velde een hard oordeel over de VVD-minister, die ook scherpe vragen kreeg van coalitiepartners.