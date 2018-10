Doodrijder juf Mare: ’Alsof er uit het niets iets op mijn auto viel’

De 22-jarige Jasmin M. uit Almere die achter het stuur zat, hoorde in de rechtbank van Amsterdam een taakstraf eisen van 240 uur en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor een jaar wegens ’aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend rijden’.

Zelden zat er een berouwvollere verdachte in de rechtszaal dan Jasmin M. Huilend legde hij de rechtbank uit wat er was gebeurd. Hoe hij zijn auto over de doorgetrokken streep op de Molukkenstraat manoeuvreerde om een stilstaande bus in te halen. ,,Ik schatte de situatie in en dacht, het lukt wel.” Hoe hij terugstuurde naar zijn eigen rijbaan. Althans, dat denkt hij. En hoe er bij de kruising met de Balistraat opeens een harde klap was.

,,Het leek alsof er uit het niets iets op mijn auto kwam vallen.” Hij had Mare die met haar fiets wilde oversteken op weg naar haar werk als invaljuf op daltonschool De Kleine Kapitein, niet gezien. ,,Ik zag het niet aankomen. Ik kon er niet op anticiperen”, zei hij, zijn handen geheven in een gebaar van machteloosheid.

Jasmin M. was niet bezig met zijn telefoon, had niet gedronken, geen drugs gebruikt, was naar eigen zeggen uitgerust en reed niet te hard: vermoedelijk 52 kilometer per uur waar 50 was toegestaan. Hoewel hij volgens de officier van justitie vanwege de verkeersovertreding die hij beging zijn snelheid nog verder had moeten matigen. Bovendien onttrok een Ford Transit op de hoek Mare Welkers aan zijn zicht.

Het ongeluk gebeurde in een fractie van een seconde. Mare werd zestien meter weggeslingerd en liep ernstig hersenletsel en zwaar beenletsel op. Ze overleed in de loop van de dag in het AMC. Haar familie is ontroostbaar. Volgens vader Bert Welkers was Jasmin M. een jonge, onervaren chauffeur die met te weinig rust nachtenlang door de stad reed ,,in een moordwapen” en ,,vrijwel ieder moment voor het ongeluk in overtreding was.”

Zowel Bert Welkers als zijn dochter Jip hekelden Uber. ,,Je werkte voor Uber, maar die laat je alleen met deze traumatische ervaring. Ongehoord. Deze gewetenloze organisatie heeft geen idee hoe een veilige stad gestalte kan krijgen”, zei Bert Welkers.

Dochter Jip bekritiseerde het systeem van Uber, dat volgens haar de chauffeurs eigenlijk dwingt om voortdurend op hun telefoon te kijken. ,,Als ze niet binnen tien seconden reageren, gaat de rit naar iemand anders, daalt hun rating en dus ook hun inkomen.” Uberchauffeurs plegen volgens Jip Welkers in feite ,,een doorlopend verkeersdelict. Waar waren de ogen van Jasmin M. op gericht?” Ze vreest dat haar zus niet het enige verkeersslachtoffer blijft zolang Uber ,,jonge, ongetrainde chauffeurs die voortdurend afgeleid zijn, door de verkeersjungle van Amsterdam laat rijden.”

Jasmin M. kan sinds het ongeluk nauwelijks meer slapen. Hij pakt overdag soms een paar uurtjes. In de nacht is hij bang voor de beelden van het ongeluk die hem blijven achtervolgen. Hij wilde studeren. Uber bood hem de mogelijkheid om het geld voor zijn opleiding bij elkaar te verdienen. Dat is voorbij. Hij werkt nu als nachtportier bij een hotel. Door alle media-aandacht voelt hij zich een crimineel. ,,Als ik iets anders had kunnen doen, dan had ik het gedaan. Maar ik kon het niet voorkomen.” Uitspraak 14 november.