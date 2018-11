Elektrische auto vervuilt

De CO2-uitstoot wordt derhalve slechts verplaatst naar o.a. de Maasvlakte. Productie van Li-Ion batterijen is eveneens sterk milieuverontreinigend en recyclen van gebruikte batterijen is bijna onmogelijk. Dus dumpen die oude batterijen. Maar lithium is uiterst giftig.

Het klinkt allemaal zo schoon, maar als puntje bij paaltje komt, vervuilen de huidige Tesla’s meer dan benzine-auto’s. Kortom, elektrische auto prachtig, maar zo lang er geen accu’s worden gebruikt die niet vervuilend zijn, als waterstof brandstofcellen, wordt er geen milieuwinst geboekt en zijn exorbitante subsidies asociaal.

P.L. Franke, Sassenheim