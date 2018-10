Turks OM: Khashoggi is gewurgd, lijk vernietigd

Dat heeft het staatspersbureau Anadolu woensdag bekendgemaakt. De moord was volgens het OM een vooropgezet plan.

Riyad gaf het overlijden van Khashoggi pas toe na lang aandringen, met name van de Turken die schermden met een serie bewijzen. In Saudi-Arabië werden achttien verdachten opgepakt, onder wie leden van een doodseskader dat naar Istanbul was gestuurd om Khashoggi uit de weg te ruimen. Uitlevering kan Turkije vergeten.

Anadolu meldde dat de komst van de Saudische hoofdofficier van justitie naar Istanbul in verband met het onderzoek naar de geruchtmakende moordzaak niets concreets heeft opgeleverd over de toedracht of waar het stoffelijk overschot is gebleven. De afgevaardigde Saud al-Mujeb hield de boot voortdurend af. Dat vertelden Turkse overheidsfunctionarissen al voordat al-Mujeb naar huis was teruggevlogen.

Teamleider Irfan Fidan wilde onder meer de identiteit weten van de „lokale medewerker” die hand en spandiensten zou hebben verleend, maar kreeg tijdens de twee ontmoetingen met zijn collega uit Saudi-Arabië nul op het rekest. Wel kreeg hij een uitnodiging voor een tegenbezoek aan Riyad.