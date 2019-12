Man (66) door eigen trekker overreden

De man, een veehandelaar, had zijn trekker uit de schuur gehaald. Op het moment dat hij er mee wegreed, raakte hij een lantaarnpaal. De man sprong vervolgens van de trekker af. Het voertuig, dat op dat moment nog in de versnelling stond, kwam in beweging en reed met het achterwiel over de man heen.

Voorbijgangers zagen de man op de grond liggen en schakelden de hulpdiensten in. De man is met een traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen is overleden.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.